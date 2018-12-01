Киев предупредил младоевропейцев: Рискуете получить по щам, как мы

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Россия будет защищать военными средствами инфраструктуру газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, как сейчас защищает Крымский мост, возле которого при попытке прорыва границы РФ были расстреляны катера ВМС Украины.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила кума Петра Порошенко и по совместительству представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то из польского правительства говорил, что такие действия, как в Керченском проливе, Россия может себе позволить и в Балтике. Это означает, что, когда она проложит трубы «Северного потока-2», она будет рассказывать, что она защищает свою инфраструктуру.

И президент Украины, и Гройсман говорили, что «Северный поток-2» – это дополнительное оружие в руках Российской Федерации. Это говорит о том, что Россия в Керченском проливе не только создала прецедент, который привёл к военной агрессии. Она, таким образом, тестирует свободный мир.

Они понимают, что может произойти в Балтике? Они понимают, что Российская Федерация точно так же беспрецедентно будет защищать свою инфраструктуру и вводить туда свои войска, свои бомбардировщики, свои подводные катера (подводные катера – феерическая Т.П.!, – прим. ред.), свои подводные лодки и так далее? Она создаст ещё один анклав опасности», – сказала Луценко

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление украинской пропагандистки Янины Соколовской, которая вынуждена была констатировать, что после запуска Россией газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» доходность украинской газотранспортной системы упадет с трех до одного миллиарда долларов в год.