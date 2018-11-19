Украина будет терять $2 млрд ежегодно после ввода «Северного потока-2»

19.11.2018, Москва, Владимир Гладков

После запуска Россией газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» доходность украинской газотранспортной системы упадет с трех до одного миллиарда долларов в год.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила обслуживающая администрацию Петра Порошенко украинская пропагандистка Янина Соколовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Забавный российский имиджевый проект, когда вкладывается семнадцать миллиардов, чтобы лишить Украину двух, потому что после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» мы потеряем две трети наших доходов от ГТС. Мы будем зарабатывать не три миллиарда в год, а один миллиард, потому что прокачка все равно будет идти через украинскую систему. Об этом заявляет и «Газпром», и ваш президент», – сказала она.

Ранее украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук заявлял, что Петр Порошенко, требовавший гарантий по сохранению объемов прокачки российского газа через свою территорию, на последних переговорах с канцлером Ангелой Меркель был вынужден согласиться с ролью резервного маршрута в момент пиковых нагрузок в холода.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на днях влиятельный киевский еженедельник “Зеркало недели” написал, что война Украины против газопровода «Северный поток-2» проиграна, а ставка на санкции США не сработала.

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что газопровод “Северный поток-2” строится лишь для того, чтобы оставить украинскую армию без финансирования.