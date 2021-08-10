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10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киев превратился в село! – Корчинский набросился на киевлян за недостаточную «патриотичность»

Новости УкраиныКиев является большим селом, потому что его жителям безразличны «репрессии и гонения» против националистов...

Киев является большим селом, потому что его жителям безразличны «репрессии и гонения» против националистов и прочих радикалов.

Об этом в своем видеоблоге заявил находящийся в розыске в России боевик и нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня гулял возле университета возле парка Шевченко. Никто из людей, которые гуляли вместе со мной, а их там сейчас очень много, не догадывается про репрессии против патриотов.

Они все представляют из себя Киев, который всасывает в себя село, и сам за что угодно хочет оставаться селом, невзирая на увеличение количества населения.

Киев не хочет становиться мировым центром, но мы сделаем его таковым, нравится ему это или нет», – сказал он.



Кроме того, боевик отметил, что новый министр МВД Денис Монастырский начнёт настоящие, невиданные доселе репрессии.

«Вы все были не удовлетворены Аваковым на посту министра МВД. Мы будем с ностальгией вспоминать аваковские репрессии в сравнении с тем, что нас ждёт в будущем, потому что этот новый интеллигентный, образованный, просвещённый министр МВД, он нам сейчас покажет репрессии.

Все эти метросексуальные мальчики из Офиса президента Украины, они сейчас развернут репрессии, и тут нет ничего удивительного. Это историческая традиция, в своё время в 1793 году террор во Франции, все эти гильотины. Это и есть адвокаты и журналисты», – заключил Корчинский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Владимир Зеленский, поменяв руководство силовых органов, смог на короткое время «купить» себе «подушку безопасности», но ресурс не безграничен, и долго удерживать в стременах разношерстных силовиков, националистов и просто недовольных граждан руководство страны не сможет.

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