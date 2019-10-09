Киев прибирает к рукам главный пропагандист Коломойского

09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

С приходом на должность главы городской администрации Киева депутата ВР, экс-гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко, который является человеком олигарха Игоря Коломойского, уровень коррупции в городе многократно возрастёт.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я его [Ткаченко] знаю очень много лет. Знаю и отношение к нему людей, которые с ним много лет работали, скажем, выдающегося представителя уже российской киноиндустрии Александра Роднянского. И для меня не удивительно, что Александр Ткаченко пошёл в Верховную раду, чтобы решать свои, личные, дела. И он это делает.

Являясь главой комитета по свободе слова, он решает свои дела. А если он будет фактически распоряжаться бюджетом Киева – это огромные деньги. Можете себе представить, какую выгоду получат они с женой, со всей командой, и вместе с ним его старший товарищ Игорь Валерьевич Коломойский, который очень хотел бы быть приближенным к ресурсам столицы. С помощью Ткаченко они попытаются это сделать», – отметил эксперт.

Также он призвал не допустить этого назначения, иначе уровень коррупции в городской администрации несоизмеримо возрастёт.

«У меня нет иллюзий относительно руководства городом мэром Кличко, но я представляю себе, что тот профессиональный уровень коррупции, который мы сможем увидеть, если городом будет рулить такой человек, как Александр Ткаченко – это будет намного серьёзнее, чем сегодня с командой Кличко. Я считаю, что это безобразие, и надо сделать так, чтобы этого не произошло. Но, в конце концов, это решает президент Зеленский», – резюмировал политолог.

Напомним, в начале сентября правительство согласовало увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА.