Киев провоцирует ЛДНР на выход из минского процесса

10.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина пытается довести республики Донбасса до того, чтобы они сами отказались от «минского формата» и вышли из соглашений. Яркое свидетельство тому – приглашение украинской стороной в Контактную группу пропагандистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, которые открыто выступают против ДНР/ЛНР и выполнения «Минских соглашений».

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очевидно, что если вы хотите искать способ найти какие-то компромиссные решения с представителями непризнанных республик, то вы точно не будете назначать в эту смешную группу…. вот этих представителей. Один стукач, а другой, извините, не буду, другой много-много лет живет на американские гранты. Люди, которые открыто сказали, что они против выполнения «Минских соглашений».

Их готовность поучаствовать в работе Контактной группы, которая создана для реализации «Минских соглашений». Но их готовность в этом участвовать заключается в том, что, раз уж нас пригласили, говорит Денис Казанский, мы должны довести дело до логического конца, чтобы потом перейти к какому-то другому варианту.

То есть все действия направлены на то, чтобы только показать какую-то видимость в заинтересованности. Реально эта форма взаимодействия с этой темой – «Минские соглашения», «нормандский формат» – это демонстративно вызывающая, провокационная.

Как должны действовать после разговоров о том, что теперь эти люди будут представлять непризнанную республику ДНР? Ну они не должны вообще разговаривать. Это подталкивает ту сторону, и Москва их поддержит наверняка, прекратить разговоры вообще и не ездить ни в какой Минск и даже виртуально не разговаривать, потому что выглядит это как провокация, как элементарное издевательство.

Просто вы не хотите Донбасс, поэтому вы хотите спровоцировать непризнанные республики, чтобы они сами вышли, чтобы Москва сама отказалась от работы в «нормандском формате». И я такого не исключаю», – заявил Погребинский.

Читайте по теме: Предавших Донбасс пропагандистов включили в минские переговоры.