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09.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Киев пытается «продать Вашингтону» обстрелы Донбасса

Новости Украины

Обостряя ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, киевский режим тем не менее опасается возобновления полномасштабной войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил экс-глава МИД ДНР, политолог Константин Долгов.

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По его мнению, Киев не пойдет на открытую вооруженную операцию против ЛДНР, поскольку республики Донбасса смогут развить свой успех по ликвидации ВСУ.

«Усиление обстрелов на линии соприкосновения — это история, которую Киев пытается продать Вашингтону, что вот мы тут не сдаемся, ведем борьбу, дайте денег на сдерживание российской агрессии. С другой стороны, это же работает и на внутреннюю аудиторию — живется плохо, но вы терпите, у нас тут война. Киев заинтересован в постоянном огневом беспокойстве жителей республик на линии соприкосновения, но так, чтобы это беспокойство не перешло в активные боевые действия», – считает Долгов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава ДНР отдал приказ на подавление украинских позиций. 

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