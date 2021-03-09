Киев пытается «продать Вашингтону» обстрелы Донбасса

09.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Обостряя ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, киевский режим тем не менее опасается возобновления полномасштабной войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил экс-глава МИД ДНР, политолог Константин Долгов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его мнению, Киев не пойдет на открытую вооруженную операцию против ЛДНР, поскольку республики Донбасса смогут развить свой успех по ликвидации ВСУ.

«Усиление обстрелов на линии соприкосновения — это история, которую Киев пытается продать Вашингтону, что вот мы тут не сдаемся, ведем борьбу, дайте денег на сдерживание российской агрессии. С другой стороны, это же работает и на внутреннюю аудиторию — живется плохо, но вы терпите, у нас тут война. Киев заинтересован в постоянном огневом беспокойстве жителей республик на линии соприкосновения, но так, чтобы это беспокойство не перешло в активные боевые действия», – считает Долгов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава ДНР отдал приказ на подавление украинских позиций.