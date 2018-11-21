Киев пытается заставить ООН признать Россию «оккупантом» Крыма

21.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Не рассмотрение Совета Европы будет вынесена очередная украинская резолюция, согласно которой упоминание в официальных документах Крыма и Севастополя должно будет сопровождаться оговоркой «Оккупирован Российской Федерацией».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резолюции Генассамблеи рекомендательные, но тут нужно смотреть на вопрос шире. В чем задача русских? Они пытаются снять вопрос Крыма с повестки дня, Путин и Лавров постоянно повторяют, что вопрос Крыма закрыт. Мы такими резолюциями показываем, что вопрос не закрыт. Он мало того, что открыт, но и остается в центре внимания ключевого международного органа в структуре ООН. Более того, с каждым годом язык резолюций становится все жестче, и это тоже динамика.

Я считаю очень важным моментом то, что в этой резолюции будут упомянуты имена наших крымских узников, то есть политических узников России, которые были задержаны и страдают в аннексированном Крыму.

Второй момент, что там есть серьезное положение по поводу признания России страной-оккупантом. Это важно, потому что резолюция ООН – это отправная точка, начиная от ученых и исследователей политики и международного права и заканчивая дипломатами, которые будут принимать решение, на руках будет документ ООН, где будут предельно четко зафиксированы важнейшие для нас постулаты.

Сейчас употребляется формулировка «АРК Крым и Севастополь (Украина)», новизна в том, что добавляется элемент – «оккупированные Российской Федерацией», – рассказал он.

При этом украинский постпред отметил, что данная резолюция будет четким сигналом для Москвы, что Киев никогда не признает Крым российским и будет требовать введения новых санкций.

«По сути сигнал такой: ребята, Крым никогда не будет признан российским. Делайте, что хотите: стройте мосты, космодромы, завозите ядерное оружие, развивайте пионерлагеря, не важно. Мы никогда не признаем эту территорию, мы всегда будем держать вас на крючке. Сложатся так обстоятельства, и мы воспользуемся моментом, врубим дополнительные санкции за Крым, потому что у нас есть железобетонная позиция и мы всегда будем держать вас на этом крючке», – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова о том, что Центробанк России должен заставить крупнейшие банки страны, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, открывать свои отделения в Крыму.