От Сбербанка требуют открыть филиалы в Крыму

21.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Центробанк России должен заставить крупнейшие банки страны, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, открывать свои отделения в Крыму.

Об этом на заседании Госдумы заявил депутат российского парламента Леонид Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, отсутствие филиалов российских госбанков в Крыму создает немало трудностей для населения полуострова. При этом, опасающиеся санкций финансовые учреждения активно строят свои туристические и гостиничные объекты в республике.

«Мне пришлось побывать там в нескольких банках, там РНКБ у нас есть, банк «Россия». Сегодня утром я читаю разъяснения Центрального банка китайским банках о санкциях. Вы правильно говорите – все боятся санкций… Но в Крыму нет наших государственных банков. Они спрятаны за этими дочерними банками потому, что тоже боятся санкций.

Если мы на собственной территории, которую, конечно же, мы признаем собственной, Крым, боимся работать, а в связи с этим возникает очень много проблем для населения, если мы боимся и при этом строим «Мрии», привлекаем английских конструкторов и платим им огромные деньги, я имею в виду «Сбербанк», то должны заставить эти центральные банки работать в Крыму», – заявил Калашников.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что нежелающие работать в Крыму и опасающиеся попасть под западные санкции российские банки охотно отправляют на отдых в республике своих сотрудников.

При этом, губернатор Севастополя оправдывает трусость «Сбербанка».