Киев с радостью прыгает на константинопольские грабли

17.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Киев не учел прежний негативный опыт, доверив судьбы жителей православной страны гражданину государства, идущего по пути исламизации.

К такому выводу, обсуждая созданную в Киеве «поместную украинскую автокефальную православную церковь», пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, это филиал Константинопольского патриархата. Мне тяжело каждый раз это говорить, но, на самом деле, слово «Константинополь» с 1453 года имеет эфемерное значение, потому что никакого Константинополя нет, а есть несколько приходов в Турции – стране, которая идёт по пути исламизации и, по сути, в мировой конкуренции выступает конкурентом христианству как таковому», – заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

«Доверять Константинопольскому патриарху, который зависим, является в прошлом капитаном турецкой армии, в настоящем – гражданину Турции, решать судьбы православия в православных странах, где живут десятки и сотни миллионов верующих, было бы странно и оскорбляло бы наш ум, – добавил эксперт.

С Багдасаровым согласился российский политолог Дмитрий Куликов, отметив, что в Киеве в упор не хотят видеть исторические параллели и учитывать вековой опыт.

«У советской власти сразу после революции был проект обновленческой церкви. Кстати, вступила советская власть тоже в сговор с Константинопольским патриархатом, и они вместе варганили это, за интерес малый. Разницы между тем, что сейчас Порошенко с Варфоломеем варганит и тем, что тогда варганили, нет никакой. Но у нас-то сто лет есть, мы же можем посмотреть, как это было и сделать выводы. Но, ладно, не ведающий и не знает, так спокойнее», – заявил Куликов.