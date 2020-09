Kiev сдан: «Патриоты» уломали Википедию

20.09.2020, Киев, Денис Коронин

Самопровозглашенные украинские патриоты празднуют очередную перемогу. 16 сентября англоязычная Википедия перешла с нормального «Kiev» на выдуманное ими, патриотами, «Kyiv».

Далось им это нелегко, как и многие другие достижения. Что вполне понятно. Воевать со здравым смыслом бывает сложно. Запросы на переименование статьи они подавали раз пятнадцать. 1 июля этого года, в ответ на очередной запрос, администратор ввёл двухлетний (!) мораторий на обсуждение переименования статьи (видать, задолбали!). Но в конце августа обсуждение всё же возобновили «ввиду изменившихся обстоятельств». И вот — перемога.

Обстоятельства действительно изменились, этого нельзя не признать. За последний год на дурацкое написание, под напором патриотов, перешли агентства Associated Press, Reuters, газеты The New York Times, The Guardian, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и много кто еще. Владимир Ильич сказал бы, что имеет место «триумфальное шествие Кыйива в англоязычном мире». Печально, но факт.

«Kyiv» по-английски — это такой же идиотизм, как «Кыйив» по-русски. Об этом мы уже писали, повторяться нет смысла. Почему патриоты настаивают на этом извращении, тоже понятно. В них орёт комплекс неполноценности. Украина — официально самая бедная страна Европы. Нужны хоть какие-то перемоги. Нужно постоянно, пардон, демонстрировать жирную дулю москалям. Тем, как говорится, и живем.

Но почему под них прогнулся англоязычный мир?!

Не откроем Америки, констатируя, что русофобия сейчас в моде. Попытки объяснить грамотным вроде бы людям, что Kiev is Kiev, нередко нарываются на ответ: «Вам не нравится, что мы за Украину, а не за Россию, да?». (Автор этих строк неоднократно испытал это на себе.) Очевидно, что на самом деле эти люди не за Украину — они против России. В общем, российский либерал, может, и заканчивается где-то в районе украинского вопроса — но вот грамотность точно заканчивается там, где начинается «Украина — не Россия».

Но только ли в русофобии дело?

Думается, что нет.

Психологи хорошо знают, что такое манипуляция чувством вины. Слабая сторона разыгрывает из себя жертву, внушая сильной стороне, что та перед ней виновата и должна каким-то образом компенсировать эту вину (мнимую). Ради компенсации такая манипуляция, собственно, и затевается. Сейчас мы имеем отличную возможность наблюдать данное явление в США. Black Lives Matter! Черные Жизни Имеют Значение. Конечно, имеют; кто ж (из нормальных людей) с этим спорит! Но ход мыслей BLM-щиков ведь каков? Ваши предки угнетали наших предков, поэтому вы должны, во-первых, преклонять перед нами колени, а во-вторых, платить нам репарации, субсидировать нам доступ к Интернету и т. д. и т. п.

Вот так и в нашем случае. И длится это уже много лет. Люди, выдающие себя за украинских патриотов, манипулируют чувством вины. Хорошо известно, как именно. Валуевский циркуляр!.. (Вы его хоть читали?) Эмский указ!.. Голодомор!.. Русификация!.. (Большевистская украинизация? Не, не слышали.) В общем, все перед ними, патриотами, виноваты. Все им по жизни должны.

И мир ведется. На манипуляции вообще часто ведутся.

И теперь сдали наглецам Kiev. За три дня до годовщины его же сдачи в 1941 году. Символично.

Правда, кроме английского, в мире есть еще много других языков. Уже много лет назад Пекин в английском превратился из Peking в Beijing (тогда китайцы, как сейчас украинцы, додавили англофонов). В английском — но не во французском, не в немецком, не в испанском, не в итальянском… и, конечно же, не в украинском. Чтобы патриоты сами делали то, чего требуют от других? Да ни в жизнь!

Так вот, с Киевом похожая история. Последние десять и больше лет патриоты пытались, в соответствующих Википедиях, уломать французов, немцев, испанцев, итальянцев изменить написание Киева в их языках. И неизменно получали короткие ответы, одинаковые по сути: простите, но не вы определяете, как пишется название того или иного города в нашем языке.

Kiev est Kiev.

Kiew ist Kiew.

Kiev es Kiev.

Kiev è Kiev.

И Kiev is Kiev, что бы ни думали по этому поводу манипуляторы и их жертвы.