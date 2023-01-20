Киев сдаст Донбасс в случае угрозы Галичине – Казаков

Владимир Гладков.  
20.01.2023 19:42
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае наступления российской армии через белорусскую границу Киев сдаст Донбасс и отправит все доступные войска на оборону линий снабжения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае наступления российской армии через белорусскую границу Киев сдаст Донбасс и отправит все...

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«Для наступления вдоль западной границы с нашей стороны должно быть задействовано не менее двухсот тысяч человек личного состава. Почему так много, ведь там нет сил для защиты от такого количества штурмующих, на белорусской границе гораздо меньше обороняющихся.

Снабжение для Украины – это вопрос жизни и смерти. Поэтому они перебросят против наших наступающих войск всё, что у них есть. Они сдадут все фронты, даже Донбасс, и туда навалятся всеми силами. И удержать такой натиск будет очень нелегко», – сказал Казаков.

Напомним, накануне экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что российская армия уже сейчас готова начинать наступление.

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