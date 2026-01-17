Киев. «Сказать, что наступил кошмар – не сказать ничего»

В Киеве продолжается ЖКХ-бедствие, наступившее после декоммунизации электростанций. Прежние графики не действуют, электричество подают на несколько часов, чаще ночью. И то далеко не везде. Жители ловят эти периоды, чтобы зарядить аккумуляторы и успеть помыться, если у них бойлеры. И вода, конечно. В некоторых домах ее нет с 9 января – первых суток после беспрецедентной бомбардировки. Беда и с отоплением, если не сказать катастрофа, при морозе в -10. Системы замерзли, полопались трубы.

Хуже всего пришлось тем, кто живет в высотках на новостройках, управляемых частными управляющими компаниями и объединениями совладельцев. Для слива требуется согласование, а это потерянное время. В итоге у тысяч жителей минус свет, вода и тепло. А если сюда прибавить еще и отключение лифтов, можно себе представить их положение.

Вот что по данному поводу говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Олег, проживающий на 23 (!) этаже ЖК на Харьковском массиве:

«Сказать, что наступил кошмар – не сказать ничего. Трубы хряснули сверху донизу. В квартире холод собачий. Впрочем, и собака наша мерзнет, укрываем ее одеялами. А сами ходим, как неандертальцы в шкурах – 9 градусов. Свет включают на 2 часа, и это еще благо. Жильцы спешат помыться, погреться с использованием масляных радиаторов или «дуек». А те, кто живет на верхних этажах – сбегать в магазины и погулять с животными, пока лифты работают. На них столпотворение. Уже стали в очередь записываться в домовом паблике».

Хуже всего приходится старикам и больным. Старики вообще не выходят, хорошо, если им помогают молодая родня или соседи.

Настоящим шоком стал разрыв труб. Хлынула вода, затопила лестничные клетки и квартиры. Ремонтная бригада самоотверженно трудилась сутки, но ничего сделать не смогла – прорывов много. Прибывший представитель МЧС сказал, что минимальный срок починки – не меньше месяца, даже при условии стабилизации.



Серьезность положения уже не в силах скрывать в энергокомпании-монополисте ДТЭК олигарха Ахметова. Там заявили, что надеяться на скорое улучшение не стоит. Ни в ближайшие дни, ни в месячной перспективе.

Мол, страна «одновременно столкнулась с двумя критическими проблемами: генерационными ограничениями (потребляют больше, чем могут произвести) и сетевыми (поврежденные объекты не позволяют передать нужный объем электроэнергии)». Посему, дескать, произошел ««микс обоих факторов».

Однако разумные потребители понимают, что дело, большей частью, не только в «миксе», а и в том, что Ахметов и власть беспардонно продолжают гнать оплаченную украинцами энергию за рубеж. И, конечно, в том, что средства на защиту энергообъектов разворованы и практически ничего не сделано.

В украинском телеэфире уже появился новый термин – «маневровое жильё». Его на серьезных щах предлагают искать киевлянам выступающие по ТВ эксперты – дескать, трубы до весны вряд ли починят, большинство зданий будет без тепла, и гражданам необходимо позаботиться, где пересидеть холода.

Власти отрапортовали о вводе в строй 5 мини-ТЭЦ (из которых работает только 2), «пунктах несломленности» с мобильными кухнями, отключении наружной рекламы и подсветки зданий. И озаботились подготовкой к эвакуации админструктур, о чем поступила информация из Зе-офиса.