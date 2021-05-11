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11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Крым, мова, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Севастополь, СМИ, Украина
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Киев сконструирует бандеровский мультиплекс для пропаганды в Донбассе и Крыму

Новости УкраиныКиевский режим готовится создать государственную программу по пропаганде в ЛДНР, Крыму и на «уязвимых»...

Киевский режим готовится создать государственную программу по пропаганде в ЛДНР, Крыму и на «уязвимых» территориях, которая будет направлена, в первую очередь, на молодёжь.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил вице-премьер Украины, министр по делам «оккупированных территорий» Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы изменяем подход к информационной безопасности и коммуникации. В этом году впервые из государственного бюджета получат поддержку локальные вещатели в Донецкой и Луганской области и детский крымско-татарский телеканал. Совместно с профильными комитетами парламента были проведены слушания, где были рассмотрены в комплексе проблемы вещания на всей уязвимой территории – временно оккупированной, прилегающий к ним, а также приграничной.

Совместно с коллегами с других ведомств, мы должны усилить работу, чтобы, наконец, создать государственный мультиплекс, системно обеспечить спутниковое вещание и многое другое. В этом году отдельный фокус будет сделан на реинтеграцию молодёжи с временно неподконтрольной территории», – сказал Резников.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что даже военнослужащие ВСУ, воюющие в Донбассе, предпочитают смотреть российские телеканалы.

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