Даже ВСУ предпочитают смотреть российские каналы

20.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку доступ к украинским СМИ технический сложный, даже военнослужащие ВСУ, воюющие в Донбассе, предпочитают смотреть российские телеканалы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я неоднократно был в зоне проведения «ООС». Мне было очень обидно, что никакого украинского телевидения там вообще не смотрят. Я общался с медиа-группами, они говорят: «Мы там открыли телеканал «Дом», пусть смотрят». Но, если вы знаете статистику, и телеканал «Дом» никто не смотрит, хотя он выходит с каким-то процентом русскоязычных программ. Но всё равно его не смотрят.

Даже в некоторых окопах, к сожалению, патриотически настроенные военные смотрят российские сериалы. Потому что это технически просто и работает»», – сказал Федиенко.

Он подчеркнул, что сейчас Киев рассматривает вопрос бесплатной трансляции украинских телеканалов жителям этих территорий.

«Касательно этого – уже есть наработки относительно открытия универсальной программной услуги в зоне «ООС» и на оккупированных территорий. Для всех медиа-групп, включить их в эту универсальную программную услугу, чтобы они открыли все эти телеканалы, чтобы они дальше бесплатно транслировались на этих территориях», – добавил эксперт.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины и его команда сделали большую ошибку, когда приняли народ своей страны за безграмотное быдло и начали крутить по всем послушным СМИ оголтелую и очевидную ложь.