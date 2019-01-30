«Киев совершил ключевую ошибку, недооценив профессионализм русских на суше и на море»

30.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине не стоит надеяться, что американские санкции помогут остановить строительство газопровода “Северный поток-2”.

Об этом киевскому журналу “Новое время” заявил Карел Гирман, эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине Украине.

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По его словам, есть две ключевые ошибки, которые совершает сейчас Украина, первая из них – переоценка российского плана провести газовый транзит мимо Украины.

“Но еще хуже — недооценивать его. Они профессионалы своего дела. И к этому готовятся — на суше и море. Рассчитывать только на санкции США, по‑моему, наивно”, – сказал эксперт.

В подтверждение своих слов он привел историю с газопроводом “Союз” в 1980-е годы, когда администрации президента США Рональда Рейгана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер пытались остановить процесс, введя санкции на поставку оборудования и компрессорных станций.

“Но газопровод был построен, — напомнил Гирман. — Потому я скептически отношусь к тому, что получится остановить Северный поток — 2”.

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