«Киев создает казус белли, чтобы задушить пророссийский анклав на Днестре» – Затулин

Олег Кравцов.  
10.03.2023 09:56
  (Мск) , Мсква
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Провокации, Россия, Украина


Предотвращенный теракт, который планировала Украина против руководства Приднестровья, был попыткой подтолкнуть Кишинев к «более активным действиям».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

Предотвращенный теракт, который планировала Украина против руководства Приднестровья, был попыткой подтолкнуть Кишинев к «более...

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«Смысл акции в том, чтобы спровоцировать конфликт в Приднестровье и, воспользовавшись этой провокацией, захватить боеприпасы в селе Колбасна. Но самое главное — это задушить пророссийский анклав, нанести демонстративный ущерб России как стране, в которой около 200 тысяч граждан на постоянной основе живут в Приднестровье.

Это одна из целей, которая не особо скрывается. На пути к реализации этой цели есть формальности, так как прямое нападение Украины на Приднестровье нужно санкционировать в Кишиневе», – сказал политик Московскому комсомольцу.

По его мнению, прямое нападение ВСУ на Приднестровье сразу придаст другой характер конфликту.

«Несмотря на всю свою русофобию, нынешнее западное правительство Молдавии проявляет здесь осторожность и промедление. Они готовы помогать Украине, и делают это, готовы вести битву слов с Россией, но вступать в прямую конфронтацию с РФ, нападая на Приднестровье, там не хотели бы. А Украина, чтобы открыть этот ящик Пандоры, может пойти в том числе и на теракт против руководства республики.

Были же попытки на начальном этапе СВО запускать дроны и устраивать мелкие провокации. Сейчас это нужно, чтобы создать казус белли, подтолкнуть Молдову к действиям по Приднестровью и самим предпринять такие действия с той стороны, где Приднестровье наиболее уязвимо — у границы с Украиной – убежден Затулин.

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