«Киев создает казус белли, чтобы задушить пророссийский анклав на Днестре» – Затулин

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Предотвращенный теракт, который планировала Украина против руководства Приднестровья, был попыткой подтолкнуть Кишинев к «более активным действиям».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

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«Смысл акции в том, чтобы спровоцировать конфликт в Приднестровье и, воспользовавшись этой провокацией, захватить боеприпасы в селе Колбасна. Но самое главное — это задушить пророссийский анклав, нанести демонстративный ущерб России как стране, в которой около 200 тысяч граждан на постоянной основе живут в Приднестровье. Это одна из целей, которая не особо скрывается. На пути к реализации этой цели есть формальности, так как прямое нападение Украины на Приднестровье нужно санкционировать в Кишиневе», – сказал политик Московскому комсомольцу.

По его мнению, прямое нападение ВСУ на Приднестровье сразу придаст другой характер конфликту.

«Несмотря на всю свою русофобию, нынешнее западное правительство Молдавии проявляет здесь осторожность и промедление. Они готовы помогать Украине, и делают это, готовы вести битву слов с Россией, но вступать в прямую конфронтацию с РФ, нападая на Приднестровье, там не хотели бы. А Украина, чтобы открыть этот ящик Пандоры, может пойти в том числе и на теракт против руководства республики. Были же попытки на начальном этапе СВО запускать дроны и устраивать мелкие провокации. Сейчас это нужно, чтобы создать казус белли, подтолкнуть Молдову к действиям по Приднестровью и самим предпринять такие действия с той стороны, где Приднестровье наиболее уязвимо — у границы с Украиной – убежден Затулин.