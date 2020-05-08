Киев сознательно и жестоко провоцирует Донбасс на нарушение «Минска»

08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские войска начали активно обстреливать Донбасс, целясь в мирных жителей, ради того, чтобы вынудить молодые республики сорвать минские договорённости и пойти в масштабное наступление, что позволит Киеву также выйти из любых соглашений.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил депутат Народного Совета ДНР Валерий Скороходов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти нацистские выходки с обстрелом и уничтожением наших людей не остаются без ответа – все огневые позиции украинских нацистских войск уничтожаются, наши вооруженные силы в полной боевой готовности.

Но мы не можем сейчас сгоряча, через эмоции, пойти в наступление и перечеркнуть весь тот труд, который был достигнут совместно с политикой РФ на международной правовой площадке в Минске.

Именно этого и добиваются украинские националисты и их покровители за океаном и, возможно, в Европе, для того, чтобы сказать и обвинить республики и РФ в том, что это здесь, в Донбассе, не соблюдают минский процесс – мол, они пошли в наступление, и мы из него выходим. Этой возможности мы им не дадим», – сказал депутат.