Донбасс под украинским огнём: Множество раненых, ребёнок в тяжёлом состоянии

07.05.2020, Донецк-Луганск, Сергей Вредников

Украинские подразделения обстреляли населённый пункт в ДНР, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе и двое детей. Состояние раненого мальчика вызывает опасения, он срочно госпитализирован. Это уже второй подобный случай за последние дни – причем, в прошлый раз наблюдатели ОБСЕ отказались осмотреть пострадавших несовершеннолетних после госпитализации.

«Сегодня, 7 мая около 11:00 вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Саханка Новоазовского района. При обстреле пострадали двое временных рабочих, которые производили ремонтно-строительные работы на крыше сельского дома культуры, а также ранены двое детей, мальчик и девочка, находившиеся неподалеку. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – сообщила глава администрации Новоазовского района Олега Моргуна.

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Попавшие под обстрел дети – 2006 года рождения, уточняет официальный сайт ДНР.

«У девочки Насти ранение средней тяжести, касательные, по голове и ноге. Информация по брату Насти менее утешительная. Ребенок экстренно доставлен в Донецк», – уточнили журналисты.

Практически одновременно с обстрелом Юга ДНР украинские боевики открыли огонь по соседней ЛНР.

«В 11.35 в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на направлении Орехово – Голубовское с применением противотанковой управляемой ракеты по гражданскому автомобилю ЗИЛ, осуществляющему доставку каменного угля, в поселке Голубовское по ул. Широкая ранены три мирных жителя Республики (1936, 1993 и 2000 года рождения).

Пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в Центральную городскую больницу города Кировск, состояние пострадавших стабильное», – сообщает в своём Telegram-канале подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Более детальная информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что накануне военные ДНР отомстили за раненых детей и фактически сравняли с землей позиции украинских военных, с которых велся обстрел в предыдущий раз.