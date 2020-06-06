06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Киев стягивает войска в южные регионы, ожидая вторжения русских


Украина усиливает охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях, опасаясь возможного атаки российской армии.

Об этом «Укринформу» заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он прокомментировал планы Украины по наращиванию группировки в Херсонской и Николаевской областях в связи с информацией о возможном вторжении РФ с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.

«Действительно, такая информация проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды к временно оккупированной территории. Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону – и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры», – отметил Наев.

Он добавил, что  к этим мероприятиям привлечены как военные, так и другие составляющие сектора безопасности СБУ, а также Нацгвардия, полиция и подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть