Киев стягивает войска в южные регионы, ожидая вторжения русских

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина усиливает охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях, опасаясь возможного атаки российской армии.

Об этом «Укринформу» заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал планы Украины по наращиванию группировки в Херсонской и Николаевской областях в связи с информацией о возможном вторжении РФ с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.

«Действительно, такая информация проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды к временно оккупированной территории. Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону – и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры», – отметил Наев.

Он добавил, что к этим мероприятиям привлечены как военные, так и другие составляющие сектора безопасности СБУ, а также Нацгвардия, полиция и подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность.