Киев после удара: тепла и света нет, зато гуляет синагога

«ПолитНавигатор» спросил у киевлян, что происходит в городе после ночного удара.

«Дома промерзают быстро, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Иннокентий. – В нашем доме перестали топить в 4 ночи, и сразу похолодало. Несколько часов мы грели комнату ТЭНом. Но тут и свет отрубили. К 10 утра без нескольких кофт уже зябко. Так это кирпичный дом. А что говорить о панельных? Они вообще быстро превращаются в ледяные пещеры».

Племянница Иннокентия – диспетчер в одном из ЖЭКов. Она сообщает, что «горячие линии» не выдерживают шквала многих тысяч звонков. Впрочем, трубки там берут редко. Чаще звучит игривый (в целях борьбы с паникой) автоспич, уведомляющий об авариях.

Люди в отчаянии клянут Россию, Зеленского и местную власть. Требуют немедленных ремонтов, не понимая, что бригад катастрофически не хватает, а те, что есть, героически работают на износ. Среди их сотрудников уже было несколько смертей. Дефицит работников объясняется «могилизацией» ТЦК. В посланиях в инстанции требуют вернуть с фронта хотя бы на время 8 тыс. коммунальщиков. Но от Банковой и минобороны никакой реакции.

На этом фоне продолжают бодаться Зельц и киевский мэр Кличко. Последний опять убеждает киевлян уезжать как можно скорее. А ставленники наркоклоуна в Киевской ОВА разоблачают его слова, что из столицы только в январе уехало 600 тыс. жителей. Называют это бредом. Отрицает и увеличение выездного потока погранслужбы Украины.

«Конечно, если бы такой массовый исход произошел, все бы знали, – соглашается Иннокентий. – Как в первые дни СВО, когда люди кинулись к западной границе. Но мы здесь наблюдаем борьбу за место градоначальника. Прочат Бахматова – агента Зеленского. Так что все эти заявления делаются не просто так».

А еще в чатах все чаще поднимается тема «левой» продажи электричества за рубеж. Аргументация у ее сторонников такая: электроэнергия – это не склад с товарами, которые уничтожаются после бомбежки. АЭС работают и, значит, энергия идет. Но ее под шумок воруют у украинцев и продают на Запад. В доказательство приводятся графики поставок в Румынию и Германию, обнаруженные на сайте ахметовской компании-монополиста ДТЭК. То бишь, на самом деле, особых проблем у ДТЭК с током нет, утверждают критики. Как и у Зельца, и всей правящей камарильи. И у прочих «сливок общества»:

«Вот недавно главный раввин Украины Блайх в синагоге отпраздновал свадьбу своего родственника. Было тепло, уютно и очень весело. А Киев – без тепла и воды. Как тут не вспомнить песенку о том, что если в кране нет воды, то ее выпили сами знаете кто? Прямо выглядит все как празднование «мировым правительстом» очередного этапа по зачистке Украины».

А еще на этом фоне процветает всякая нечисть. Плодятся «экстрасенсы» и «секс-просветители» детей. Например, издательская группа «Основа» выпустила «пособия» для «секс-просвета» среди самых маленьких. Мол, они станут «помощниками для самостоятельной работы дома, а также на уроках математики в школе, помогая развитию логического мышления».