08.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Киев требует от Польши забыть про Львов: Ситуация напоминает историю с Крымом!

В польское законодательство по отношению к нынешним землям Западной Украины включен термин «Малопольша», что равносильно звучавшим в предыдущие годы призывам вернуть Крым в состав России.

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Об этом в эфире телеканала ZiK заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя прошедший в столице Галичины марш под лозунгом «Город Львов не для польских панов».

«Извините, а что хочет польская власть после того, как на протяжении последних двух лет в Польше накручивается открытая антиукраинская истерия? Извините, а как реагировать всем нам, украинцам?» – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как реагировать нам, украинцам, когда закон про Институт национальной памяти Польши – я не скажу про преследование украинцев, я скажу про то, что вводится термин «восточная Малопольша». В закон Польши! А, извините, «восточная Малопольша» стоит в одном разряде с термином «Крым был и будет российским!», – считает украинский чиновник.

«Мы едем в Варшаву и говорим про это польским коллегам. Что украинцы и поляки являются друзьями, братьями, последние 26 лет мы поддерживали друг друга. В Украине нет антипольских настроений и не надо их подогревать. Не надо осуществлять шаги, которые приведут, в том числе, к возмущению украинского общества. Нельзя уничтожать украинские памятники в Польше. Нельзя преследовать украинских заробитчан… Надеюсь, они услышали тезисы, которые мы говорили в Варшаве», – заключил Розенко.