Киев требует союзников без претензий на украинскую независимость

24.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Украина нуждается в сильных партнерах, поскольку идет война, которая неизвестно сколько будет продолжаться.

Об этом жена одиозного националиста Дмитрия Корчинского Оксана Корчинская заявила в ходе ток-шоу «Эхо Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любая страна, которая является субъектом мировой политики, конечно же, мечтает про полную самостоятельность и внеблоковость. Но в нашей ситуации нам нужны сильные партнёры, потому что идёт война. И эта война, непонятно сколько лет будет ещё продолжаться. Нам нужны те партнёры, которые не претендуют на нашу независимость, которые помогут нашей победе по отношению к страшному врагу, который ведёт гибридную войну на всём уровне, не только на фронте, а в том числе и информационную, в том числе и в парламенте и на президентских выборах. И некоторые представители этого врага, который ведёт эту войну с нами, к сожалению, сидят в этой студии», – заявила Корчинская.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» цитировал экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, заявившего, что Украина уже не сможет вернуться в ряды высокоразвитых промышленных стран, оставшись сырьевым придатком и аграрной страной.

Подобного мнения придерживается и экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах. Так, ранее он рассказывал о том, что экспорт товаров Украины по своей структуре похож на тот, что был в колониях Британской империи.

Кроме того, о статусе Украины как сырьевой колонии запада уже говорят даже в стенах украинского парламента. Так, скандалист Олег Ляшко был крайне возмущён тем, что, люди массово покидают страну, потому что не видят в ней будущего, а правительство тем временем планирует еще больше поднять тарифы.