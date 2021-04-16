Киев ударил по Донбассу из тяжелой артиллерии

16.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Киев продолжает нагнетать обстановку в Донбассе – за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР из гранатомётов, БМП, РПГ, миномётов, а также из тяжелой 122-мм артиллерии.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие сутки с 15 на 16 апреля противник совершил четыре огневые провокации, в нарушение второго пункта комплекса дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня.

На Горловском направлении оккупанты из 10-й бригады с применением гранатометов и стрелкового оружия обстреляли район поселка шахты «6/7» города Горловка, выпустив по поселку четыре гранаты.

На Донецком направлении каратели из 58-й бригады дважды открыли огонь из минометов и стрелкового оружия по населённому пункту Веселое, выпустив две мины калибра 82 мм.

На Мариупольском направлении каратели из 36-й бригады открыли огонь из автоматического гранатомета по населённому пункту Ленинское.

С начала текущих суток зафиксировано пять огневых провокаций. Каратели 28-й бригады ВФУ, по приказу Марченко, обстреляли населённый пункт Старомихайловка, выпустив пять артиллерийских снарядов калибром 122-мм и пять мин калибром 120-мм, а также вели огонь по населённому пункту Александровка, выпустив две гранаты из РПГ и совершив тринадцать выстрелов из БМП-2.

Кроме того, боевики из 58-й бригады обстреляли район «Вольво-Центра» из минометов калибром 120-мм, а также район населённого пункта Веселое из АГС», – сказал он.

Эдуард Басурин подчеркнул, что обстреливать молодые республики украинской армии помогают пособники из наблюдательной миссии СЦКК.

«Накануне обстрелов наши наблюдатели несколько дней подряд отмечали на позициях 28-й и 58-й бригад белый автомобиль с символикой СЦКК Украины, подвозивший боеприпасы.

С началом обстрелов населенных пунктов Республики украинскими боевиками представительство ДНР в СЦКК запросило режим тишины, но украинские наблюдатели проигнорировали наш запрос и не приняли действенных мер для прекращения огня», – добавил офицер.

Напомним, ранее в Москве заявили, что, несмотря на усилия Запада и Киева, Россия сделает всё возможное для защиты жителей Донбасса.