Киев угрожает российскому чиновнику из Севастополя 15 годами тюрьмы

Михаил Рябов.  
20.11.2023 13:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запорожье, Криминал, Крым, Политические репрессии, Россия, Украина


Украинская прокуратура угрожает тюремным заключением на срок до 15 лет российскому министру по делам молодежной политики Запорожской области Антону Тицкому – бывшему активисту «Русского блока» из Севастополя.

Соответствующую угрозу распространила сегодня украинская прокуратура в своем пресс-релизе, сообщив, что направила обвинение в суд.

Украинская прокуратура угрожает тюремным заключением на срок до 15 лет российскому министру по делам...

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Действия Тицкого в Киеве квалифицируют как госизмену, коллаборационизм, посягательства на территориальную целостность Украины.

Ему также припомнили участие  в «Самообороне Крыма» во время Русской весны, получение наград РФ и ДНР.

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