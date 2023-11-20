Киев угрожает российскому чиновнику из Севастополя 15 годами тюрьмы
20.11.2023 13:59
(Мск) , Киев
Украинская прокуратура угрожает тюремным заключением на срок до 15 лет российскому министру по делам молодежной политики Запорожской области Антону Тицкому – бывшему активисту «Русского блока» из Севастополя.
Соответствующую угрозу распространила сегодня украинская прокуратура в своем пресс-релизе, сообщив, что направила обвинение в суд.
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Действия Тицкого в Киеве квалифицируют как госизмену, коллаборационизм, посягательства на территориальную целостность Украины.
Ему также припомнили участие в «Самообороне Крыма» во время Русской весны, получение наград РФ и ДНР.
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