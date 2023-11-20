Киев угрожает российскому чиновнику из Севастополя 15 годами тюрьмы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская прокуратура угрожает тюремным заключением на срок до 15 лет российскому министру по делам молодежной политики Запорожской области Антону Тицкому – бывшему активисту «Русского блока» из Севастополя.

Соответствующую угрозу распространила сегодня украинская прокуратура в своем пресс-релизе, сообщив, что направила обвинение в суд.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Действия Тицкого в Киеве квалифицируют как госизмену, коллаборационизм, посягательства на территориальную целостность Украины.

Ему также припомнили участие в «Самообороне Крыма» во время Русской весны, получение наград РФ и ДНР.