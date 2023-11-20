Украинцев заставляют доносить на своих родственников в России

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На Украине нет подпольного и партизанского движения, которое оказывает вооруженные сопротивление киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», отвечая на соответствующий вопрос, заявил бывший политзаключенный киевского режима, запорожский журналист и правозащитник Павел Волков, покинувший Украину после начала СВО.

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«Забудьте! Ничего нет и не было. Это нужно готовить заранее. Партизаны в Великую Отечественную не появились сами собой. Там заранее оставляли сотрудников НКВД, офицеров, схроны с оружием. И потом собирали людей в созданные сети. Сейчас сопротивление на Украине – это обычные граждане – пассионарии, каждый сам по себе. В XXI веке не уйдешь в лес с берданкой. У всех смартфоны, везде камеры – не спрячешься», – сказал Волков в интервью «Комсомольской правде».

У него поинтересовались, что вообще происходит сейчас с украинским обществом.

«У многих психическое расстройство. Хотя такой истерии, как в первые месяцы СВО, уже нет. Тогда ночью бегали, стреляли друг в друга или по проезжающим машинам. Искали на асфальте и крышах какие-то метки. Обвиняли соседей: «Ты Путину лампочкой сигналишь»… Сейчас свет в квартире уже можно включать. Зато СБУ раздает анкеты: напишите про себя, родню, были ли в России, есть ли там знакомые, напишите их данные, телефоны. Это самодоносы! В конце приписка: разрешаю использовать мои данные и данных моих родственников. Как можно разрешать использовать чужие данные?! Не исключено, что база, собранная по этим анкетам, будет использована для так называемых «стабилизационных мероприятий», – предупреждает правозащитник.

Он объяснил, что так называемые «стабилизационные мероприятия» – это «зачистка, поквартирный обход».

«Ходят по Николаеву, Херсону, Харькову. Отчитываются о сотнях задержаний во время этих рейдов. Что дальше с этими людьми – непонятно. Проверяют телефоны, переписки. Может у тебя георгиевская ленточка завалялась в шкафу? Или календарик с Путиным?», – добавил Волков.