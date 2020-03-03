03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Религия, Украина, Церковь
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Киев виртуально национализировал крымскую собственность


Кабинет министров Украины постановил временно передать из коммунальной собственности АР Крым в госсобственность Украины арендованное еще так называемым «киевским патриархатом» здание в Симферополе, называемое раскольниками «Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги».

Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, здание переходит в украинскую госсобственность на время действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированных территориях».

Напомним, ранее решением арбитражного апелляционного суда в Севастополе был расторгнут договор аренды помещений данного кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.

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