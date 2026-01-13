Киев вновь обесточен российским ударом

Игорь Шкапа.  
13.01.2026 11:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 267
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина, Энергетика


Ночью объекты энергетики на подконтрольной киевскому режиму территории вновь подверглись массированному удару.

Одно из главных целей атак уже в не впервые за последнее время стал Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По официальным данным противника, Россия применила 25 ракет различного типа и 293 дрона. Признаются попадания на 24 локациях.

В киевском регионе практически полностью без света остались города-спутники Буча, Ирпень Гостомель и столица.

«Север и северо-запад Киева и Киевщины – держитесь. К сожалению, враг еще кое-что добил, и обходных путей у энергетиков становится все меньше и меньше», – жалуется регулярно фонтанирующий русофобией украинский волонтер ВСУ Богдан Мирошников.

«Укрэнерго» сообщает, что действовавшие до удара жесткие графики отключений отменены и введены аварийные отключения.

По карте украинских мониторов можно увидеть, что, кроме Киева, удары концентрировались на Кривом Роге, Одессе и Харькове.

По предварительным данным, поражены Трипольская и Криворожская ТЭС.

Спутники НАСА подтверждают прилет по Криворожской ТЭС.

«Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру Житомирской области. Сегодня ночью под ударами оказалось несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах», – в свою очередь сообщает гаулейтер Житомирской области Виталий Бунечко.

Поражение энергетических объектов признал и гауляйтер Одесской области Олег Кипер.

К сожалению, в приграничных регионах РФ тоже усугубляются проблемы с обеспечением электроэнергией. Так, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что полностью за счёт резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома, в многоквартирные дома, в первую очередь, и на промышленные предприятия невозможно.

Он добавил, что идет подготовка к эвакуации населения в другие регионы.

«Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить все свои вещи и заниматься тем, чтобы переезжать в другой регион. Категорически нет. Нужно просто понимать в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации, когда может не быть тепла и электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам — там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом», – заявил Гладков.

