Киев втягивает Кишинев в конфликт с Россией

Олег Кравцов.  
14.02.2023 08:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Украина


Ряд группировок в окружении президента Молдовы Майи Санду настроены на конфронтацию с Россией, которой от Кишинева добивается киевский режим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор молдавского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы.

Ряд группировок в окружении президента Молдовы Майи Санду настроены на конфронтацию с Россией, которой...

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«Учитывая заявления Санду о том, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя можно с достаточной уверенностью констатировать: Киев втягивает Кишинев в конфликт, надеясь расширить его географию и подстегнуть поток иностранной помощи. Очевидно, этому способствует несколько группировок в рядах правящей партии и окружения Санду», – говорит эксперт, слова которого приводят «Известия».

По его словам, под угрозой находится и Молдавская православная церковь, от которой требуют разрыва с РПЦ.

«До захвата храмов и приходов в Молдове пока не дошло. Сейчас во главе угла стоят экономические проблемы. Однако, пойдет ли этот процесс по украинскому пути, зависит исключительно от решимости официального Кишинева», — резюмировал Манастырлы.

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