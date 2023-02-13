Власти Черногории не считают преступным символ Z. Посольство Украины закатило истерику

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Полиция и прокуратура Черногории не видят ничего противозаконного в использовании символа Z в публичном пространстве.

Об этом правоохранители заявили после патриотического митинга в Подгорице, где был развёрнут флаг России с символом Z на нём, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ посольство Украины в Черногории потребовало от властей этой страны «не допускать провокаций, направленных на оправдание российских преступлений».

В минувшую субботу в центре Подгорицы, на берегу реки Морача, более сотни патриотически настроенных жителей столицы Черногории собрались на митинг в поддержку «сербского Косово». Кроме национальных флагов Черногории, на митинге были флаги Сербии, России (в том числе один большой с символом Z) и Донецкой народной республики. На одном из транспарантов был лозунг «Молись Богу, держись России!» Организаторы митинга до сих пор неизвестны.

Полицейское управление Черногории заявило, что его сотрудники «обеспечили проведение необъявленного публичного собрания» после того, как узнали из социальных сетей, что оно состоится. В полиции отметили, что нарушения общественного порядка и спокойствия во время митинга не было.

«Относительно рассматриваемого собрания и поднятого на нём флага Российской Федерации, на котором была изображена буква Z, сотрудники полиции проинформировали Главною прокуратуру Подгорицы, в которой заявили, что в указанном событии нет элементов состава преступления», – отметили в черногорской полиции.

Несмотря на это, 13 февраля посольство Украины в Подгорице обнародовало заявление, в котором потребовало от властей Черногории «не допускать провокаций, направленных на оправдание российских преступлений».

«Любые попытки оправдать вооруженную агрессию России против Украины и разжигание национальной ненависти к украинцам неприемлемы и недопустимы в современном цивилизованном европейском обществе», – говорится в сообщении посольства Украины.

Черногорские Правоохранительные органы на него никак не отреагировали, очевидно, посчитав, что вся необходимая информация по этому поводу уже была обнародована. Интересно лишь, когда МИД Черногории надоест наглость украинских дипломатов и попытки их вмешательства во внутренние дела страны пребывания.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по заявлению посольства Украины в Черногории были вызваны на допрос в полицию собственник и официанты «Русского бара» в Подгорице, где персонал носит футболки с буквой Z.