Киев вызвал на ковер посла Израиля – требует денег и протезов

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Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский 20 марта был вызван в МИД Украины, где ему было высказано недовольство в связи с невыполнением договоренностей, достигнутых во время состоявшегося в середине февраля визита в Киев министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

Об этом сообщило киевское издание «Зеркало недели», израильские политики и СМИ вызов посла пока не комментируют, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам источника издания, во время встречи израильскому дипломату было выражено недовольство украинской стороны отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов.

Кроме того, было выражено недовольство тем, что израильская сторона не готова признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, хотя сама призывает Украину признать террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Михаэлю Бродскому указали, что израильская сторона медлит с выполнением договоренности об увеличении количества раненых украинских бойцов, которым в Израиле планируют установить протезы. В частности, предыдущее израильское правительство приняло программу, в соответствии с которой 20 раненым украинским военнослужащим устанавливаются протезы.

При этом в МИД Украины положительно отметили разрешение на продление срока пребывания гражданам Украины на территории Израиля, а также предоставление согласия украинцам на временное трудоустройство.

На минувшей неделе в интервью «Голосу Америки» Михаэль Бродский заявил, что нельзя просто взять израильскую систему раннего предупреждения о ракетном нападении и поставить ее в Украине, необходима адаптация к украинским условиям.

«Украина является страной, многократно превышающей площадь Израиля. Кроме того, она сталкивается с другими угрозами – это не те ракеты, с которыми сталкивается Израиль», – сказал Бродский.

По словам дипломата, сейчас украинские и израильские специалисты работают над этим, что займет ещё некоторое время, и это будут «месяцы, а не недели», пока эта система заработает в Украине.

Как сообщал «ПолитНавигатор», посол Израиля на Украине Михаэль Бродский ранее заявлял, что Израиль не будет жертвовать своей безопасностью ради Украины.