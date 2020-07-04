Киев задыхается от пылевых бурь из-за вырубленных лесов

04.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжается процесс бесконтрольной вырубки лесов, что оборачивается разного рода природными катаклизмами.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации говорится, что вырубка карпатских лесов стала одной из причин недавнего масштабного наводнения на Западной Украине, а также содержится призыв не осуждать местных жителей, которые издавна занимались заготовкой древесины.

«Возможно я кого-то сейчас удивлю или даже обижу, но самые масштабные вырубки последних лет — вовсе не в Карпатах. Лидеры по порубкам — Житомирская и Киевская области, – отмечает автор статьи. – Связь пылевых бурь в Киеве с вырубкой окрестных лесов и распашкой земель была подтверждена экологами. Когда Киев задыхался от пыли, нам, жителям других регионов Украины, вероятно следовало встать на стульчик и громко декламировать: «Сами виноваты. Зачем леса вырубили? Так вам и надо!».

Как сообщал «ПолитНавигатор», экологи назвали варварскую вырубку карпатских лесов главной причиной разрушительных наводнений