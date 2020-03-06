Киев закрыл глаза на противозаконную выходку украинского посла в Черногории

06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Во время визита митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Березовского (УПЦ МП) в Белград, посол Украины в Черногории Наталия Фиялка призвала европейских партнёров называть каноническую УПЦ исключительно русской церковью и конфисковать у неё всё имущество в пользу раскольничьего ПЦУ.

Об этом во время пленарного заседания Верховной рады, в ходе «часа вопросов правительству» заявил депутат от «ОПЗЖ» Александр Качный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня вопрос к министру иностранных дел. Дело в том, что недавно посол Украины в Черногории позволила себе оскорбительные выпады в сторону нашего митрополита Онуфрия, который возглавляет УПЦ.

Более того, она сказала, что невозможно называть его руководителем УПЦ, а только руководителем Русской православной церкви. Она заявила, что необходимо забрать имущество у УПЦ, и отдать его ПЦУ.

Считаете ли вы, что дипломат имеет право такое говорить и не считаете ли вы, что её необходимо немедленно уволить? Она попадает под статью Уголовного кодекса Украины», – возмутился Качный.

Однако назначенный накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не стал комментировать выходку киевского посла или передавать слово главе МИДа, а отделался обещанием «уточнить».

«На Украине, как известно, церковь отделена от государства. Я дополнительно изучу эту ситуацию, и готов вернуться с ответом непосредственно к вам с более предметным и детальным ответом», – сказал премьер.