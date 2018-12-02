Киев закрыл границы, чтобы безнаказанно «отжимать» православные храмы

02.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко запретил въезд на Украину россиянам, чтобы не позволить православным из России встать на защиту захватываемых раскольниками храмов Московского Патриархата.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил работающий на Порошенко украинский пропагандист Владимир Цыбулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, недопуск граждан связан с тем, что, понимаете, диверсионно-разведывательные группы не ходят через аэропорты и официальные въезды, но суть данного запрета в том сейчас кроме оборонного процесса происходит процесс создания объединенной Церкви.

Хочу напомнить, что небезызвестный Гиркин-Стрелков сидел в Лавре под видом охранника каких-то мощей. То есть, и во время «оранжевого майдана» 2004 года и в 2013-2014 годах, в Почаевской и Киево-Печерской лаврах было напичкано столько парамилитарных структур, что сейчас есть опасность того, самая реакционная часть УПЦ МП попробует постягивать с территории России квазипарамилитариев, которые отправятся в местные общины и попытаются охранять какие-то объекты. Поэтому эта опасность действительно есть и связана не столько с агрессией, сколько с гибридной войной на религиозном фронте», – сказал он.

Напомним, ранее одесский журналист Игорь Плисюк в своем авторском материале прогнозировал, что месяца военного положения вполне хватит, чтобы захватить все церкви «московских попов» вопреки желанию прихожан и задавить военной силой любые попытки сопротивления.