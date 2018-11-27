Взгляд из Одессы: Поражение или удачный гамбит Порошенко?

27.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, за последние двое суток довелось мне прочитать кучу диаметрально противоположных оценок что провокации «боевых лоханок» украинского флота в Керченском проливе, что – последовавшей за тем попытки пана Порошенко ввести военное положение на всей территории Украины, заодно и отменив явно невыгодные для него выборы.

От ура-патриотических воплей щиро-майданутых в стиле «даешь войну до победного конца с клятыми агрессорами, Европа и Америка нам помогут!» – до не многим более осмысленных деклараций противников хунты и на Украине, и в России, на предмет едва ли не политического самоубийства главаря хунты, пошедшего ва-банк, и, будто бы, все уже проигравшего.

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А между тем, истина в данном случае куда сложней и многослойней. Я не беру в голову истошный лай «патриотов», которые жаждут крови и жгут шины под офисами российских дипломатов, надеясь закидать лютых ворогов своими казацкими папахами, но… в добровольцы почему-то записываться не спешат. С ними все ясно давно.

Однако, и их идейным противникам по обе стороны границы я бы не рекомендовал пренебрегать вечной мудростью Сунь Цзы, великого теоретика стратегии военной и политической мысли, предостерегавшего от недооценки недруга…

А посему – попробуем рассмотреть всю ситуацию без гнева и пристрастия. Чего хотел Порошенко, отправляя бронекатера в абсолютную авантюру «Керченского похода», что он потерял, и чего все-таки, добился.

Причем, исходить здесь будем из того, что главарь хунты – отнюдь не тот трагикомический пропойный дурень, коим его хочется видеть многим. Иначе – не стал бы он ни миллиардером, ни – преуспевающим политиканом, делавшим успешную карьеру при всех властях, в итоге, прибравшим к загребущим лапам большую страну в центре Европы.

Мы имеем дело пусть и не с «украинским Черчиллем», – до великого британца Петру Невеликому – как соседскому кошаку до берберийского льва, но с вполне сложившимся опытным и прагматичным негодяем, способным разыгрывать многоходовые коварные комбинации.

Только вместо шахматных фигур у него живые люди. А за спиной – поддержка заокеанских патронов.

Собственно говоря, отправляя бронекатера из Одессы в Мариуполь (как нас уверяют), он и начал гамбит. Политический шахматный дебют, в котором команды их, равно как и сами боевые кораблики, были изначально обречены на убой для достижения преимущества киевского игрока.

Беспроигрышный вариант! Пройди они через пролив вопреки всем правилам — России был бы нанесен ущерб престижа. Но, судя по всему, речь шла не только о проходе, но и о некоей куда более показательной акции, в коей должны были принять участие находившиеся на борту офицеры СБУ. Скорее всего – теракте против ненавистного националистам моста.

Однако, и в варианте жесткого отпора российский пограничников, украинский «стратег» получал явный профит – и повод возопить на весь мир об «очередном акте агрессии России», и – таки возможность отодвинуть выборы, введя полномасштабное военное положение.

Само собой, его больше всего устраивал бы вариант потопления суденышек и гибели их экипажей. Чем тебе не новые «герои Крут»!

Но – русские моряки сработали филигранно. И катера с буксиром практически целы, и «жертвенные агнцы» Порошенко отделались легкими ранениями да испугом.

Казалось бы, и на парламентском уровне Порпошенко потерпел позорное поражение – его полномасштабный вариант военного положения с отодвиганием выборов практически, на неопределенное время, не принят. Но, тем не менее, воспринимать это как его крах тоже нельзя. Ибо – как старый лис грязного бизнеса, Порошенко сумел предусмотрительно разложить «яйца» своих интересов по нескольким разным лукошкам.

Так что же он получил и, чего мы, одесситы, вправе опасаться, живя в одной из областей, таки попавших под оное архи-военное положение?

Во-первых, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: десять областей, которые с завтрашнего дня оказываются под ударом – это те области, где поддержка хунты и ее главаря минимальна. А значит, именно нам следует ожидать тотальной «зачистки» – от закрытия оставшихся неугодных СМИ целенаправленных проскрипций и репрессий против оппозиционеров, независимых журналистов и даже – просто, пользователей интернета и соцсетей, имеющих мнение, отличное от казенно- «патриотического».

Согласитесь, для Порошенко это профит несомненный – кого устранить, кого запугать так, чтобы и думать не могли о крамоле и в быту, и на выборах.

И те же самые области – это оплот истинного Православия, где большинство верующих четко поддерживает каноническую Церковь, а не раскольнические потуги «томосексуалистов» во главе с тем же президентом. А ведь именно в эти дни в Стамбуле принимают решение о пресловутом томосе. И месяца военного положения вполне хватит, чтобы захватить все церкви «московских попов» вопреки желанию прихожан, задавив военной силой любые попытки праведного и закономерного сопротивления.

И – принять буквально под дулами автоматов, противное и Богу, и людям решение о создании «единой церкви»! То есть – навязать раскол, использовав чрезвычайщину. И – выдать сие «достижение» за великую победу все того же Порошенко. Заметим, вне сомнения, возвысив его в глазах электората недалеких «ура-патриотов».

Одновременно, крайне настораживает меня и другая сторона оного режима военного диктата. Ведь согласно закону, власти имеют право практически бесконтрольно отнимать и жилье, и собственность «для нужд армии». И понятно, что никто не станет подселять вояк в обычные жилые дома, творя коммуналки. Ведь есть куда более «вкусный» вариант!

Достаточно посмотреть на Одессу вечером, чтобы увидеть: огромное количество элитных многоэтажных жилых комплексов стоят с темными окнами. То есть – они порой почти не заселены! Согласитесь, беспроигрышный вариант – и дать жилье бездомным военным, нашпиговав непокорные города (а такое положение с дорогими новостроями отнюдь не только в Одессе!) благодарными и готовыми на все верными псами режима, кинув им кость, и – сотворить недурной гешефт! Ибо – наверняка, изрядная часть конфискованной и весьма дорогостоящей жилплощади уйдет «налево», принеся и военным властям, и их верховному хозяину, изрядные барыши!

Само собой, это же смогут делать и с еще более элитными коттеджными и дачными поселками, карая неугодных и поощряя приближенных и нужных. И – с драгоценными землями в приморской и курортной зоне. И, что характерно, – без копейки расходов, да еще и с явной прибылью и материальной, и политической!

Добавьте к этому опять-таки, практически бесконтрольную возможность отжима любого бизнеса и собственности либо «на нужды обороны», либо — под видом «конфискации у пособников агрессора», и убедитесь: проиграв программу-максимум, Порошенко получает реальную возможность буквально задавить десять проблемных областей, подавив и запугав потенциальных и кинетических противников своего режима.

И – подкупить армию и всех силовиков, повязав их круговой порукой мародерства и крови в масштабах уже не только зоны АТО, но и доброй половины страны. Заодно, показав остальным областям – западным и центральным, их превосходство над униженными «потенциальными пособниками агрессора».

Так что, уважаемые сограждане и земляки, готовьтесь к нелегкой зиме. Сама хунта, увы, в воздухе не растворится, и дышать нам свободно она не даст. А слухи о полном крахе Порошенко – пока, увы, изрядно преувеличены. Цепляясь за власть, он пойдет на любые злодейства.

И завтра – начнется новый, еще более масштабный их этап.

Конечно, все это не навсегда. Но… дожить бы до часа освобождения!