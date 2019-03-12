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12.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политические репрессии, Права человека, Украина
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Киев замолчал информацию своих правозащитников о преступлениях Украины в Донбассе

Информация о преступлениях в ходе конфликта на Донбассе вызвала широкий резонанс в российских и пророссийских СМИ и полную тишину со стороны Украины.

Об этом в ходе презентации доклада «Насильственные преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.» заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сказать, чтобы нам мешали работать, я не могу. По мне, есть определённое замалчивание и игнорирование наших публикаций. Вы знаете, когда опубликовали первую версию этого доклада 26 октября, была большая реакция с той стороны. Уже 2 ноября мы попали в передачу «60 минут» российского телевидения, двадцать минут было посвящено именно этому нашему докладу.

[Уполномоченный по правам человека ДНР] Дарья Морозова сделала специальное заявление, где рассказывала, что то, что мы пишем – это ерунда, в реальности всё страшнее. Были публикации под названием «Харьковская правозащитная группа подготовила доклад о преступлениях украинских карателей», буквально таким образом. И таких публикаций было довольно много», – рассказал Захаров.

«От своих, так сказать, мы ничего не увидели, кроме трёх-четырёх калек. Впечатление такое, что была команда игнорировать эти доклады», – добавил правозащитник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на одной из конференций Захаров рассказывал об огромном числе мирных жителей, похищенных СБУ для обмена пленными с ЛДНР.

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