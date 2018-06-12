12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинские правозащитники рассказали, как СБУ похищает людей для обмена на пленных солдат

СБУ массово и систематически проводит похищение украинских граждан, чтобы использовать их для обмена пленными с ЛДНР.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Служба безопасности Украины, к сожалению, совершает насильственные исчезновения, в частности, для обмена на пленных и на гражданских заложников которые находятся под стражей ДНР и ЛНР. Они ищут людей, причастных к сепаратизму или разным преступлениям террористического характера, госизмена и так далее, и начинают с ними «работать», предлагая обмен. У людей как правило нет выхода, они соглашаются, потом их удерживают в неизвестном месте без какой-либо связи с внешним миром до обмена, что может длиться достаточно долго.

Это ничто иное как классическое насильственное исчезновение. К сожалению, СБУ чувствует себя в этом абсолютно вальяжно, считая, что так и должно быть, и нет понимания того, что это государственный орган, который должен отвечать за национальную безопасность. Государство фактически совершает действия, которые квалифицируются как преступления по международному праву. Причём эти действия достаточно массовые и систематические», – рассказал украинский правозащитник.

«Мы не можем сказать, сколько таких исчезновений было, но если исходить из того, что всего обменяно 3224 человека, а последнее время на одного нашего пленного нужно было отдавать два-три человека, то можно сказать, что, возможно, обменяли несколько тысяч людей. Это очень много», – добавил Захаров.