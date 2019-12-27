27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киев замыслил обвинить Россию в геноциде армян

Украина должна признать акт «геноцида» со стороны Москвы в отношении коренного населения Крыма – армян, болгар и греков, которых депортировали с полуострова вместе с крымскими татарами.

Об этом в эфире телеканала «Исландия» заявил новый глава «Украинского института национальной памяти» Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас постановлением Верховной рады депортация крымских татар признана геноцидом в 2015 году, только после аннексии Крыма.

Удивительное совпадение, раньше это не было признано.

Но до сих пор не признан геноцид армян, болгар и греков, которых тоже депортировали с Крыма.

Просто статистика – выслали полторы тысячи армян. И депортировали как – в товарные вагоны и вывезли в чистое поле. Хотя это было лето, но люди умирали от страшных болезней, антисанитарии, и так далее.

То есть, это геноцидные практики, и они не признаны. Это то, чем я планирую заниматься – признать это», –  мечтает Дробович, забыв, сколько жителей Донбасса уничтожила украинская артиллерия.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пришедший к власти на волне антивоенных лозунгов, – в агрессии против народа Донбасса переплюнул последние полгода каденции своего кровавого предшественника по всем показателям.

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