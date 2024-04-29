Киев заполонили рогули из Западной Украины – Снежана Егорова

Анатолий Лапин.  
29.04.2024 20:15
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Галичина, Дзен, Западная Украина, Киев, Общество, Политика, Россия, Украина


За несколько десятилетий население Киева оказалось вытеснено селянами из западных регионов Украины.

Об этом в эфире видеоблога Walk&Talk заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, переехавшая в Турцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За несколько десятилетий население Киева оказалось вытеснено селянами из западных регионов Украины. Об этом...

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Егорова подчеркнула, что это сельское население сильно отличается от того, что жило в Киеве раньше.

«Это реальная трагедия, я это видела – я же сама не киевлянка, я не выросла в Киеве, я из Херсонской области, город Новая Каховка. Но я приехала туда, мне было 16 лет, то есть, я, по сути, всю жизнь прожила в Киеве. И я эти все этапы изменения среды прямо прочувствовала.

Потому что выдавили все городское население – и заполнилась эта пустота этими людьми из сел, а в особенности из Западной Украины. Это совершенно другое население, у них совершенно другие формы общения, они совершенно по-другому решают свои вопросы. Их учат, что молчи – за умного сойдешь… или, если что-то хочешь, то подожди, пока все разойдутся, а потом хватай и беги», – отметила Егорова.

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