Киев запретит жителям ЛДНР посещать Украину

13.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

На время действия карантина Киев должен запретить посещение Украины ЛНР и ДНР по причине якобы распространения в республиках коронавируса.

Об этом в ходе внеочередного заседания Кабинета министров Украины заявил глава МВД Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска. И предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, чтобы иметь больший контроль.

Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке. Поэтому мы должны совершить контроль. То есть, например, если гражданин Украины проживает на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, то он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин», – предложил Аваков.

Нелогичности предложения министра подивился киевский журналист Александр Зубченко.

«Не, ну а че: все логично. По требованию Авакова закрываются пункты пропуска с «неподконтрольными территориями». Якобы там обнаружили 12 случаев заражения коронавирусом. Это да, первостепенная мера. А у нас битком набитые самолеты с чихающими египтянами из Италии, которых выставили из местных больниц, садятся в Борисполе. Насрать, конечно.

Тут же патриотизм: надо закрыть сообщение с ДНР и ЛНР. Чтобы за пенсией дедушки и бабушки не ездили и вирус не распространяли. Еще надо закрыть границу с Россией. А заробитчане пусть приезжают», – написал он в своём телеграм-канале.