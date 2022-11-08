Киевлян призывают дождаться «либо света, либо весны, либо победы»

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Новости Украины

Киевские власти предпринимают меры, чтобы люди могли продержаться «некоторое время» в условиях полного отсутствия электроснабжения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет директор киевского аналитико-исследовательского центра «Институт города».

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«Взрывной эффект вызвало недавнее заявление главы Киева Виталия Кличко о необходимости готовиться к ситуации, когда город может полностью остаться без электричества. В этом случае может прекратиться подача не только света и тепла, но и воды, работа канализации. Мэр призвал киевлян заранее продумать, куда они могут перебраться в таком экстраординарном случае, то есть речь идет об эвакуации трехмиллионного Киева», – пишет Сергиенко в киевском интернет издании «Зеркало недели».

Кроме того, он напомнил, что директор департамента муниципальной безопасности Киева Роман Ткачук в интервью The New York Times не исключил, что киевлянам нужно быть готовыми к возможной эвакуации.

«Вообще-то это правильно, что власть предупреждает людей о самом плохом варианте развития событий. Осведомленность исключает панику. Понятно, что город будет держаться до последнего, а киевляне будут хвататься за стены, чтобы никуда не ехать. Да и многим, конечно, ехать некуда… То, о чем говорил [заместитель председателя КГГА] Петр Пантелеев, — о бюветах на электрогенераторах, тысяче пунктов с автономным теплообеспечением и т.п., и должно дать людям возможность продержаться некоторое время, а там либо появится свет, либо весна наступит, либо мы уже победим», – резюмирует эксперт.

Напомним, что с 10 октября ВС РФ наносят удары по критический энергоинфраструктуре Украины. По словам президента Зеленского, поражено до 40 процентов соответтсуующих мощностей.

В итоге на Украине регулярно отключают свет, после чего начинает пропадать мобильная связь, интернет и водоснабжение. В частности, огромные очереди к бюветам выстроились в Киеве.