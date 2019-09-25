Киевляне массово уклоняются от службы в армии
Киевские военкоматы просят правоохранительные органы оказать содействие в поиске 34 тысяч уклонистов от призыва на военную службу.
Об этом, как сообщают украинские СМИ, на брифинге заявил военком Киева Сергей Клявин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«34 тысячи 930 дел мы передали для того, чтоб разыскать их и внести в Единый реестр досудебных расследований. Это люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную службу», – рассказал военком.
Он добавил, что большинство уклонистов отделываются штрафом в размере 255 гривен.
Всего же в Киеве разослано 37 629 повесток. При этом отсрочку по состоянию здоровья получили лишь 94 призывника.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в Минобороны Украины опровергли басни Порошенко об очередях в военкоматы Галичины.
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