В Минобороны Украины опровергают басни Порошенко об очередях в военкоматы Галичины

10.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Жители Западной Украины массово бегут от призыва за границу или прячутся в чужих городах.

Об этом, ссылаясь на собственный источник в министерстве обороны Украины, пишет киевская интернет-газета «Страна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам собеседника издания, недобор призывников в некоторых областях достигает 80%.

«Осенний призыв по существу сорван. В Минобороны об этом стараются не говорить, это негатив и огромный минус всей структуре. Призывники просто скрываются. В некоторых областях недобор по призыву составляет даже не 40 процентов, а все 70 – 80! Это западные области Украины – там большинство призывников уезжает на заработки сразу после окончания школы, ПТУ или ВУЗа, не дожидаясь призыва. Когда приходят повестки в семьи, родители отвечают, мол, своего ребенка не видели уже год – два – три. Их просто нет в стране, кого призывать?», – рассказал чиновник минобороны.

Он также отмечает миграцию призывников из сел в города.

«Те, кто остался в стране, просто скрываются. В сельских районах призывников вообще нет – молодежь уезжает в город поголовно. Там снимают квартиру, найти их крайне трудно. Попытки найти уклонистов при помощи полиции сразу вызывают скандал. В некоторых военкоматах, полицию все же привлекают для помощи военкоматам. Чаще это происходит в областях – в сельских районах. Но и там это дает мало результатов», – признал собеседник издания.

Примечательно, что буквально вчера президент Украины Петр Порошенко уверял, что с введением военного положения на Украине в военкоматы как Львовщины, так и всей Галчины сразу же выстроились очереди из ветеранов «АТО».

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