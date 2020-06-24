24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, США, Украина
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Киевская дипломатия негодует: Трамп хочет договориться с русскими


Поскольку президент США Дональд Трамп крайне прагматичный человек, то его больше интересует взаимовыгодное сотрудничество с Москвой, чем поддержка Киева.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В современном мире мы всегда говорим, что для нас важны ценности, долговременные интересы и доверие. А Дональду Трампу важно, что он получит от сделки.С главой Белого дома я встречался один на один, когда американцы решили, что после встречи его с Сергеем Лавровым нужно принять и украинского посла, потому что сначала у меня была запланирована встреча с вице-президентом Майком Пенсом.

Во время встречи президент США сразу спросил: «Можем ли мы договориться с Россией?» Трамп абсолютно другой, и он не мыслит долгосрочными или среднесрочными категориями», – заявил Климкин.

Напомним, ранее западные эксперты раскритиковали президента США Дональда Трампа и его представителя на Баканах Ричарда Гренелла за то, что они поддержали отставку «премьер-министра» Косово Альбина Курти, отказавшегося отменять 100% пошлины на сербские товары.

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