Киевская полиция позорно прогнулась перед националистами

04.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве задержанный во время беспорядков под телеканалом «Наш» участник «АТО», националист группировки «Братство» Алексей Середюк грозился выпрыгнуть с третьего этажа здания Шевченковского райуправления.

Середюк высунулся из окна и, стоя на подоконнике, объявил себя раненым в Иловайске «ветераном», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он стал кричать, чтобы прибыли «все СМИ и патриотические телеканалы» транслировать его требования.

«Требую, чтобы закрыли телеканал «Наш», и мы будем бороться всеми возможными способами. И что бы сегодня ни произошло, призываю патриотов идти к этому телеканалу и всеми возможными способами его закрыть, как и все пророссийские телеканалы!», – призывал «раненый ветеран».

Он заявил, что других способов борьбы с «пророссийскими СМИ» нет, поскольку полиция «работает на сепаратистов», и потребовал к себе лично главу МВД.

«Я требую, чтобы Аваков прибыл прямо сюда, я требую, чтобы приехали все каналы транслировать мою речь… Я комбат батальона «Святая Мария», я воевал на фронте, был ранен. Если здесь не появится Аваков, я спрыгну!», – угрожал Середюк.

Далее, пока он кричал о свободе проведения акций протеста и жаловался, что полиция помешала согласованному митингу, под зданием собралась толпа его «побратимов»-националистов, которые стали скандировать бандеровский лозунг «Слава Украине – героям слава!».

«Сепары у нас чувствуют себя спокойно, а ветераны – нет. Мы недаром воевали за отчизну и не допустим здесь «ваты», – митинговал «ветеран», после чего все запели украинский гимн.

Спустя какое-то время Середюк всё-таки залез обратно в помещение, никак предварительно не объяснив своего решения, однако уже скоро он вышел на улицу в сопровождении замначальника ГУ, начальника криминальной полиции Киева Германа Приступы. Аваков ожидаемо не приехал, однако, как выяснилось, часть требований, о которых националист не кричал из окна, были выполнены.

«Мы договорились с Алексеем, дали обещание, что сейчас полковник полиции Галатенко Валентин и подполковник полиции Катрушев Владимир – сотрудники Шевченковского управления полиции – будут отстранены от выполнения служебных обязанностей до проведения служебной проверки», – рассказал Приступа представителям СМИ.

«Если в их действиях будут признаки неправомерных действий, материалы будут переданы в ГБР, и они уже дальше будут решать этот вопрос», – оправдывался полицейский чин.

В свою очередь националист на камеры призывал страну с завтрашнего дня ходить и закрывать «ватные телеканалы».

«Пока мы воюем на фронте, они нам бьют в спину, и наша миссия эту борьбу продолжить», – объявил Сеердюк и удалился назад в здание полиции, а его побратимы снова начали кричать «Слава Украине».

Отметим, что отстранённые сотрудники, которых националист требовал уволить, были одни из тех, кто давал команду пресечь нападение радикалов на телеканал «Наш».