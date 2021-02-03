«Назови цену, шлюха!» – нацисты взяли в осаду последний ТВ-канал, рискующий критиковать Зеленского

04.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несколько десятков подконтрольных СБУ националистов в центре Киева сегодня пикетировали офис телеканала «Наш», принадлежащий экс-депутату Верховной рады из Харькова Евгению Мураеву. Как и отключенные накануне от эфира каналы Виктора Медведчука, канал «Наш», позволяющий критиковать власть, не спасло приглашение «для баланса» гостей из националистического лагеря, а также использование ведущими терминов «оккупация», «сепаратисты» и «агрессия».

Националисты перекрыли проезжую часть, после чего начались столкновения с полицией. В ходе потасовки правоохранители вытаскивали из толпы особо активных. За происходящим наблюдал координатор боевиков – печально известный сексот СБУ Евгений Карась.

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Журналисты «Нашего» решили выйти к штурмовикам. Те принялись обвинять телевизионщиков в работе на Россию и бросались снежками.

Карась устроил перепалку с ведущим Максимом Назаоовым. Оппоненты фактически довели друг друга до истерики.

«Ты на войне был? У меня были пленные боевики, которые объясняли свои действия тем, что насмотрелись ваши конченые каналы, п@@рас, ты понимаешь? Г##ны! Люди идут убивать, потом в тюрьму садятся, потому что насмотрелись ваших г###ских программ! Это они мне говорили в Авдеевке» – истерил националист.

«А потом придурок-наркоман смотрит 24-й канала и идёт убивать нормальных людей! Не ори на меня!» – кричал в ответ Назаров.

Карась в ответ начал обвинять телеведущего, что он работает на Россию и получает тысячи долларов.

«Отработал, Женя?» – парировал Назаров.

«Сколько тебе, п###асина, заплатить, чтобы ты уволился, назови цифру, г##он! Если ты идейный г##он, то ты враг Украины, если ты на зарплате – назови цифру! Назови цену, шлюха!» – бился в припадке Карась.

Вдоволь накричавшись, националисты начали расходиться.

«Этих убийц и мародёров можно теперь считать подручными Зеленского. Они взялись продолжать его дело», – прокомментировал ситуацию в Киеве в своём блоге спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник.

«Послушайте гневную речь этого выродка и поверьте, что они теперь с Зеленским братья по духу!» – прокомментировал слова Карася луганский переговорщик.