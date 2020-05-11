11.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
День Победы, Политика, Украина
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Киевская пропаганда: 9 Мая – серьезная угроза для нацбезопасности Украины


День Победы в Великой Отечественной войне, отмечаемый 9 мая, представляет серьезную опасность для постмайданной Украины.

Об этом пишет журнал «Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что, согласно исследованиям социологов, популярность Дня Победы среди украинцев падает.

«Но следует учесть, что для ведения гибридной войны обращения в этот культ всего украинского общества и не нужно. Фактически, культ Победы пополнил ряд других радикальных идеологий, благодаря своей радикальности привлекающих немногочисленных, но фанатичных последователей. К таким движений относятся также православные фундаменталисты, черносотенные и коммунистические организации и донское казачество», – говорится в статье.

Эти организации, продолжает журнал, не могут претендовать на серьезное политическое влияние, но, как показал 2014 год, способны сыграть не последнюю роль в силовых сценариях.

«Именно поэтому культ Победы в своей новейшей агрессивной версии является серьезной угрозой для национальной безопасности Украины. Но устранить ее усилиями только специальных служб не удастся, потому что ее корни находится в гуманитарной плоскости, в плоскости культуры и памяти. А разминирования этих территорий требует длительной работы», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на запреты и карантин, киевляне массово праздновали 9 Мая.

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