Киевская пропаганда негодует: «РФ начала прямое поглощение ЛДНР»

07.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Половина взрослого населения ЛДНР получила паспорта Российской Федерации и стала российскими избирателями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский журнал «Новое время».

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«Москва раздала документы о своем гражданстве уже более 700 тыс. обитателей оккупированного региона — фактически это половина всего взрослого населения «республик». Теперь эти люди превратятся в российских избирателей и получат политиков, которые будут «представлять» их интересы в Госдуме», – сокрушается издание.

«Кремль поставил задание оккупационным администрациям, чтобы они обеспечили 75 % явки на выборах тех, кто получил российские паспорта. В перспективе в российском парламенте будут люди из Донбасса с российскими паспортами. И это будет уже не гибридной оккупацией, а прямым поглощением», – в свою очередь говорит представитель уполномоченного ВР по правам человека Павел Лисянский.

Он убежден, что процесс паспортизации региона еще больше усилится, а подрастающее поколение и вовсе позабудет об украинском гражданстве. Кроме того, отмечается, что Москва «решила максимально включить «респуб­лики» в свою орбиту, допустив их даже ко внутренним политическим процессам».

Похожего мнения придерживается и бежавший из Донбасса журналист Денис Гармаш, получивший при президенте Зеленском место в украинской делегации на минских переговорах.

«Москва реализует в регионе целенаправленную политику по интеграции трудоспособного населения оккупированной территории в свое социально-политическое и экономическое пространство. И если Украина попытается силой вернуть регион, Кремль может встать на «защиту сограждан», – предупреждает Гармаш.

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