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18.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Донбасс, Политика, Россия
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Киевская пропаганда объяснила, чем выборы в ЛДНР опасны для Украины

Выборы, которые прошли 11 ноября в республиках Донбасса, нужны для того, чтобы обеспечить их возвращение по контроль Киева на российских условиях.

Об этом пишет журнал “Український тижджень”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Как известно, Москва не оставляет попыток воткнуть ОРДиЛО назад в состав Украины на своих условиях – как автономии – и регулярно настаивает на прямых переговорах между Киевом, «ДНР» и «ЛНР». А чтобы такие переговоры вообще были возможны, «республики» должны делегировать на них хоть сколько-нибудь легитимных представителей. Поэтому «выборы» является попыткой оказать номинальным лидерам боевиков хоть какой-то легитимности”, – утверждает издание.

При этом отмечается, что с украинской стороны уже есть политические силы, которые “в точности повторяют тезисы Кремля”, заявляя о своей готовности к переговорам с представителями ЛДНР.

“В частности, такое заявление в эфире одного из российских телеканалов недавно сделал лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Он и схожие с ним пророссийские политики вскоре примут участие в выборах президента Украины и рассчитывают получить на них значительную поддержку. Если их результаты действительно будут высокими, они вполне могут реализовать свой замысел и способствовать возвращению ОРДиЛО в Украину на условиях РФ. Для осуществления этого плана им потребуются «легитимные представители народа Донбасса», которых Россия подготовила для них 11 ноября”, – прогнозирует журнал.

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