Киевская пропаганда требует диверсий в Донбассе

12.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина должна доказать Российской Федерации, что способна побеждать, для чего придется наносить противнику неприемлемый ущерб на всех фронтах.

Об этом в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет главред украинского пропагандистского интернет-ресурса «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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По его словам политические позиции президента Украины Владимира Зеленского не ослабнут, если «армия получит задачу продолжать боевые действия для нанесения потерь нарушителям Минских соглашений».

«Нет необходимости в данный момент наступать, – есть необходимость без огласки и максимально эффективно наносить потери. Должны продолжать работу партизаны Донбасса, взлетать на воздух военные объекты. Потому что единственное, чего не хватает Путину для продолжения войны, — это людей на передовой. Надо наносить противнику неприемлемый ущерб на всех фронтах — дипломатическом, экономическом, военном, информационном. И только нарастание проблем на этих фронтах заставит Путина задуматься: не слишком ли дорого? Это подтолкнет РФ к мирным переговорам», – считает пропагандист.

Он также утверждает, что российский президент Владимир Путин «консервирует ситуацию, заводя Донбасс в приднестровский сценарий, намереваясь долговременным давлением выбить дальнейшие уступки от руководства Украины».

«Переговоры о мире и гуманитарных вопросах надо продолжать, но пора бы построить в стране реалистичную и прагматичную стратегию отношений с РФ и действий в Донбассе и Крыму. Мы добьемся мира, только если докажем всем, что мы уже не слабы и способны побеждать», – резюмирует Бутусов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве пригрозили России «москитной ордой роботов-киллеров».

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