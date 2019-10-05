Украина грозит РФ «москитной ордой роботов-киллеров»

05.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Идею так называемого «москитного флота» следует перенести в воздушное пространство, чтобы отбить у России желание уничтожить Украину.

Об этом в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бардрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу бросил недвусмысленное замечание: «Экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль, что это не было сделано раньше». В переводе на обычный язык это означает: Кремль по-прежнему готовится к масштабной войне на уничтожение Украины, жалея, что в свое время упустил момент результативной атаки», – отмечает Бадрак.

Он признает, что Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией, а потому призывает переходить к концепции действия автономных подразделений и мобильных групп.

«Средства обнаружения и поражения, средства управления, блокирования и связи превращаются в современную панацею. Даже сентябрьская атака дронов-киллеров в Саудовской Аравии свидетельствует: основательный урон могут нанести относительно недорогие средства поражения. Особенно если их много. Некоторые аналитики считают, что идею «москитного» флота вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров», – пишет автор.

Он также предлагает рассмотреть возможность производства «1000 относительно несложных дронов-киллеров вместо модернизации одного МиГ-29».

«В любом случае, нужно что-то делать для развития оборонного потенциала. Иначе Украина еще долго будет оставаться уязвимой мишенью для враждебного государства на северо-востоке. А общество будет содрогаться от печальных сводок на восточном фронте», – резюмирует Бадрак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на пресс-конференции в Киеве советник президента Украины Иван Апаршин пригрозил России превентивным ударом, а Бадрак призвал принять закон о ЧВК, которые будут совершать диверсии на территории России.

Напомним, что ранее в Киеве решили сделать ставку на «москитный флот», который даст Украине преимущество против якобы более медленных кораблей Черноморского флота РФ.

Правда, подобного рода бравурные заявления поутихли после того, как в ходе попытки прорваться через госграницу РФ в Керченском заливе украинский «москитный флот» потерял треть своего состава.

При этом российские пограничники задержали автора «волчьей стратегии» украинского флота Романа Мокряка, называвшего новые катера ВМСУ «волчатами», которые, «объединившись в стаю», смогут поражать даже самые современные российские корабли.